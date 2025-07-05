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Восемь стран ОПЕК+ в августе могут нарастить добычу

Восемь стран ОПЕК+ в августе могут нарастить добычу Восемь стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений добычи нефти, могут принять решение об увеличении производства в августе более чем на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
5 июля 2025 г. 13:09
Восемь стран ОПЕК+ в августе могут нарастить добычу

Восемь стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений добычи нефти, могут принять решение об увеличении производства в августе более чем на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

При этом собеседник агентства не стал называть конкретные варианты по объемам увеличения добычи.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что "восьмерка" ОПЕК+ может нарастить добычу в августе примерно на 550 тыс. б/с.

Встреча, на которой будет приниматься окончательное решение по параметрам производства на август, должна пройти сегодня.

Восемь стран ОПЕК+ с начала 2024 года сокращали добычу на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года "восьмерка" приступила к постепенному увеличению производства. В апреле объем роста добычи составил 138 тыс. б/с, а с мая по июль ОПЕК+ перешли к ускоренному варианту увеличения - на 411 тыс. б/с ежемесячно.

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