Восемь стран ОПЕК+ обсудят план по добыче нефти на август

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, на онлайн-встрече 5 июля обсудят план по производству на август.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, на онлайн-встрече 5 июля обсудят план по производству на август.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, изначально встреча была запланирована на 6 июля, но была перенесена на день раньше.

Среди стран, взявших на себя обязательства по добровольным корректировкам плана по добыче: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт. Эти страны с начала 2024 года добровольно сокращали добычу суммарно на 2,2 млн б/с.

С апреля 2024 года они начали возвращать на рынок сокращенные объемы добычи нефти. В апреле "восьмерка" придерживалась исходного плана и наращивала добычу на 138 тыс. б/с, а на май, июнь и июль согласовала ускоренный рост производства - на 411 тыс. б/с в каждый месяц. Это эквивалентно изначальному плану по росту добычи на три месяца.

Агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях сообщали, что на август обсуждается еще одно увеличение добычи на 411 тыс. б/с. Таким образом, в случае принятия этого решения на рынок может вернуться уже 1,78 млн б/с из 2,2 млн б/с добровольно сокращенной добычи.

Однако эти планы не учитывают компенсацию сверхдобычи, которую допустили семь из восьми стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений. Всего с апреля 2025 года по июнь 2026 года "восьмерка" должна компенсировать перепроизводство в объеме 4,572 млн б/с. Более 70% от этого объема приходится на Казахстан и Ирак.