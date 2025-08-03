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Восемь стран ОПЕК+ нарастят добычу в сентябре на 548 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ нарастят добычу в сентябре на 548 тыс. б/с Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки, что соответствует изначальному плану по росту добычи на четыре месяца.
Энергетика
3 августа 2025 г. 16:44
Восемь стран ОПЕК+ нарастят добычу в сентябре на 548 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в сентябре на 547 тыс. баррелей в сутки, что соответствует изначальному плану по росту добычи на четыре месяца.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.

В заявлении вновь подчеркивается, что решение о росте добычи принято на фоне здоровых фундаментальных факторов на рынке нефти, выраженных в низких запасах.

Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в сентябре составит 528 тыс. б/с. Решение о росте добычи нефти в сентябре позволит "восьмерке" ОПЕК+ полностью выйти из добровольных сокращений 2,2 млн б/с - причем на год раньше изначального плана. Однако, учитывая предыдущие решения, увеличение производства на 302 тыс. б/с превысит объем сокращений, которых придерживались восемь стран ОПЕК+.

В заявлении по итогам встречи отмечается, что страны продолжат встречаться ежемесячно для оценки рыночных условий, контроля исполнения условий сделки ОПЕК+ и выполнения обязательств по компенсации сверхдобычи. Следующая такая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 7 сентября.

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