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Восемь стран ОПЕК+ договорились нарастить добычу в июле на 411 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ договорились нарастить добычу в июле на 411 тыс. б/с Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в июле на 411 тыс. б/с.
Энергетика
31 мая 2025 г. 14:53
Восемь стран ОПЕК+ договорились нарастить добычу в июле на 411 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в июле на 411 тыс. б/с.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом, "восьмерка" ОПЕК+ в третий раз принимает подобное решение. Ранее аналогичный рост добычи был согласован на май и июнь.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с, и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тыс. б/с. Но с мая отступили от этого плана.

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