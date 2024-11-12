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Вопке Хукстра: Глобальные парниковые выбросы в 2023 году увеличились на 1,3%

Вопке Хукстра: Глобальные парниковые выбросы в 2023 году увеличились на 1,3% 11:30 В прошлом году объем эмиссий в странах Евросоюза сократился на 8%, однако объем выбросов на глобальном уровне увеличился на 1,3%.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 11:55
Вопке Хукстра: Глобальные парниковые выбросы в 2023 году увеличились на 1,3%

В 2023 году объем эмиссии парниковых выбросов в странах Евросоюза сократился на 8%, однако на глобальном уровне их объем увеличился на 1,3%.

Как сообщает Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра в ходе глобальной конференции COP29 в Баку.

По его словам, сокращение выбросов в странах Евросоюза стало возможным в основном благодаря быстрому расширению использования возобновляемых источников энергии: "Сегодня более половины электроэнергии в Европе вырабатывается за счет энергии ветра и солнца, что превышает все виды ископаемого топлива. Возобновляемая энергия производится из местных источников, а это способствует созданию рабочих мест и защите окружающей среды. Достижение поставленных целей позволит сократить глобальные выбросы парниковых газов на 10 млрд тонн, что больше показателя выбросов странами ЕС за 3 года. Это весьма амбициозная цель, но я считаю, что она достижима".

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Версия на азербайджанском языке Vopke Hoekstra: “Ötən il qlobal səviyyədə emissiyaların həcmi 1,3 % artıb”

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