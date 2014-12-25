Власти Саудовской Аравии готовятся к росту бюджетного дефицита

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии ожидают роста дефицита бюджета до 145 млрд. риалов (39 млрд. долларов) в 2015 году.

Согласно прогнозам саудовского Минфина, доход упадет до 715 млрд. риалов с 1,046 трлн. риалов в 2014 году, в то время как расходы составят 860 млрд. риалов. Расходы в бюджете текущего года, согласно оценкам ведомства, составят 1,1 трлн. риалов, что на 29% больше целевого уровня, установленного годом ранее, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Экспорт нефти приносит до 90% валютных поступлений бюджета Саудовской Аравии в 2014 году.

В Минфине уточняют, что бюджет был подготовлен "в сложной международной, экономической и финансовой обстановке".

В то время как правительство продолжает инвестировать в такие области, как образование и здравоохранение, в ведомстве указывают на необходимость "приложить больше усилий для ограничения текущих расходов, особенно заработную плату", которая составляют около 50% уровня расходов, утвержденных в бюджете.