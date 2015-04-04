Власти Ирана заявили о готовности быстро восстановить квоту в ОПЕК на добычу нефти

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Иран готов быстро восстановить свою квоту в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на добычу "черного золота". Об этом заявил заместитель министра нефти ИРИ по международным и коммерческим вопросам Хоссейн Замани-Ния, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Иран готов быстро взять на себя выполнение иранских нефтяных квот в ОПЕК в свете отмены нефтяных санкций, вводившихся против ИРИ Советом безопасности ООН, а также рядом западных правительств", - сказал замминистра. Для этого в течение короткого периода времени Тегеран должен будет увеличить свои производственные мощности по добыче нефти, используя новые технологии и привлекая зарубежные инвестиции.

Что касается окончательного соглашения по ядерной программе ИРИ, то оно будет иметь прямое влияние на развитие нефтяной промышленности страны, сказал Замани-Ния. По его словам, мировые нефтяные компании "уже выразили заинтересованность в участии в иранских нефтяных проектах, и министерство нефти Ирана приступило к рассмотрению поступающих предложений".