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    Владимир Якушев: Мы планируем расширение нашего присутствия на азербайджанском рынке

    Губернатор Тюмени: Наша продукция известна и на азербайджанском рынке

    Баку. 2 ноября.REPORT.AZ/ На вчерашней встрече с руководством Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в основном, обсуждались возможности сотрудничества с машиностроительным комплексом на территории Тюменской области.

    Как сообщает Report, об этом заявил на бизнес-форуме, организованном Caspian European Club (Сaspian Business Club), губернатор Тюменской области РФ Владимир Якушев.

    Он отметил, что тюменские предприятия активно сотрудничают с российскими нефтяными компаниями: "Наша продукция известна и на азербайджанском рынке. Мы хотим расширить наши позиции, в связи с чем провели обсуждения. Отмечалось, что ввозимая из Тюменской области продукция достаточно хорошая и качественная. Поэтому мы планируем расширение нашего присутствия на азербайджанском рынке".

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