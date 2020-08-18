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Бижан Зангане: Владельцем конфискованного США бензина является Венесуэла

Бижан Зангане: Владельцем конфискованного США бензина является Венесуэла Ранее сообщалось, что суда были взяты под контроль без применения военной силы и отправились в порт города Хьюстон
Энергетика
18 августа 2020 г. 14:16
Бижан Зангане: Владельцем конфискованного США бензина является Венесуэла

Конфискованный США груз топлива, находившийся на борту четырех танкеров, принадлежал Венесуэле, а не Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Груз включал бензин, который Иран продал Венесуэле. США конфисковали собственность Венесуэлы, а не Ирана", - цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

13 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти конфисковали груз, находившийся на борту четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. По сведениям издания, суда были взяты под контроль без применения военной силы и отправились в порт города Хьюстон (штат Техас).

На следующий день иранский посол в Каракасе Ходжат Солтани опроверг информацию газеты, заявив, что собственник и флаги танкеров не имеют отношения к Тегерану.

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