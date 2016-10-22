Визит президента Венесуэлы в Азербайджана повлиял на нефтяной рынок

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Мировые цены на "черное золото" растут на фоне комментариев министра энергетики России Александра Новака, который подтвердил, что Россия по-прежнему настроена на заморозку добычи нефти. Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечает издание, по состоянию на 22.58 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78% - до 51,78 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,43% - до 50,85 доллара за баррель.

Кроме того, на рынки повлияла новость о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Азербайджан в рамках своего турне по ряду нефтедобывающих стран. В Баку Мадуро проведет рабочие встречи, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы добиться взаимопонимания по вопросу о стабилизации цены нефти в мире. В состав делегации входит также министр нефти Эулохио дель Пино.