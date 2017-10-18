Виталий Беглярбеков: По TAP в Италию будет поставляться газ в объеме примерно 12% текущего потребления

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Завершено 57% строительных работ по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков в интервью итальянскому сайту AGI.

"Полученные от итальянских властей разрешения и недавнее решение Конституционного суда Италии позволят ускорить работы по проекту TAP и с нынешних 57% достигнуть, как и ожидалось, 100% к 2020 году. На первоначальном этапе по TAP в Италию будет транспортироваться 8 млрд кубометров газа. Это около 12% текущего потребления Италии. Поэтому существует необходимость в планировании второй фазы. Реализация второй фазы позволит удвоит объем поставок в Италию и другие страны и окажет положительное влияние на динамику цен. Это превратит Италию в газовый хаб, наряду с Нидерландами и Австрией", - сказал представитель SOCAR.

По его словам, проект TAP окажет положительное влияние на экономику Италии. Он напомнил, что стоимость существующих соглашений с итальянскими компаниями составляет около 7 млрд долларов.

Что касается экологической ситуации, Беглярбеков отметил, что строительство и эксплуатация проекта не окажут негативного воздействия на окружающую среду: "Кроме того, мы также станем ключевым партнером в развитии региона, будем способствовать увеличению занятости, превратим территорию прокладки трубопровода в стратегическую область для Италии и Европы".

Отметим, что 19 сентября 2013 года были подписаны соглашения сроком на 25 лет с 9-ю компаниями - европейскими покупателями газа "Шахдениз". Из первоначальных поставок объемом 10 млрд кубометров по 1 млрд предусмотрено для обеспечения Греции и Болгарии, а остальные объемы предназначены для покупателей в целях обеспечения Италии и центров прилегающих рынков сбыта.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, планируется поставлять в Европу газ, добываемый в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии.