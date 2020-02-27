Выгодно ли использование альтернативной энергии населению в Азербайджане?

Ряд стран использует альтернативные источники энергии для предотвращения загрязнения окружающей среды и экономии топлива. Такая практика распространена в Дании, Германии, Латвии, Испании, где население прибегает к альтернативной энергии в домашних хозяйствах, садах, сельской местности и прочих местах. В Азербайджане население практически не пользуется альтернативными источниками в домашнем хозяйстве.

Зампредседателя Государственного агентства по альтернативной и возобновляемой энергетике Джамиль Меликов в беседе с Report прокомментировал причины сложившейся ситуации.

Зампредседателя Государственного агентства по альтернативной и возобновляемой энергетике Джамиль Меликов:

Джамиль Меликов: "Поскольку электроэнергия и газ у нас дешевле, чем в других странах, у населения не возникает экономической необходимости в альтернативных источниках энергии".

"У нас стоимость энергоносителей низкая. Поскольку электроэнергия и газ у нас дешевле, чем в других странах, у населения не возникает экономической необходимости использовать альтернативные источники энергии. С другой стороны, установка оборудования обходится очень дорого. Простому гражданину не по карману оборудование по цене 2-3 тыс. манатов. Стоимость установки солнечных панелей, солнечных коллекторов и других сооружений составляет 2-3 тыс. или даже 5 тыс. манатов в зависимости от количества людей. В других странах государство применяет механизм субсидирования в этой отрасли, что позволяет гражданам покупать и устанавливать оборудование. В Азербайджане отсутствует механизм поддержки, кредиты очень дорогие, по этой причине люди не спешат вкладывать средства в подобные технологии. Они не заинтересованы в этом. Прежде всего, следует создать экономический интерес.

В Германии и некоторых других европейских странах при установке гражданином оборудования для выработки альтернативной электроэнергии правительство оказывает ему поддержку в размере около 600-700 евро за киловатт. Это покрывает 20-30% стоимости оборудования. Согласно законодательству, люди могут производить и продавать альтернативную энергию государству. Сейчас и у нас есть несколько компаний, которые обеспечивают себя электроэнергией, а оставшиеся объемы продают государству".

Report провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать их отношение к использованию альтернативной энергии. Большинство жителей отнеслись к вопросу положительно, подчеркнув однако необходимость повышения осведомленности по данному вопросу среди населения.