    • 29 августа, 2025
    • 18:42
    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    На фоне текущей волатильности рынка и меняющегося потребительского поведения в Европе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не ожидает пересмотра существующих контрактов или реструктуризации новых.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев в интервью Euronews.

    По его словам, без долгосрочных соглашений проекты с крупной инфраструктурой и необходимым финансированием (CAPEX) просто не смогли бы существовать и развиваться.

    "Можно упомянуть Южный газовый коридор: у нас есть долгосрочные газовые контракты, и это было решающим фактором для привлечения финансирования. Да, конечно, иногда, в зависимости от динамики рынка и типа проектов, можно быть готовым заключать краткосрочные или спотовые сделки, но на данном этапе мы не пересматриваем и не пересогласовываем действующие оффтейк-контракты", - заявил вице-президент.

    Отвечая на вопрос о рисках наступления пика спроса на нефть и газ раньше, чем ожидается и насколько велик риск невостребованных активов компании, вице-президент отметил, что SOCAR согласна с прогнозами ОПЕК, которая не предвидит такого сценария до 2050 года.

    "У нас уже есть необходимая инфраструктура - например, трубопроводы. У нас есть Южный газовый коридор, идущий отсюда до Италии. У нас есть нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, идущий к Средиземному морю. Мы начали сотрудничество с очень интересными партнерами, инноваторами. Например, мы рассматриваем низкоуглеродные виды топлива, такие как производство биометана. Второе направление - это экологически устойчивое авиационное топливо. Третье - синтетический метан. Кроме того, давайте посмотрим на нашу нефтехимическую продукцию. Все, что вы ни возьмете, содержит углеводороды. Поэтому мы более чем уверены, что спрос на нефтехимию не снизится", - заявил представитель компании.

    SOCAR not in process of renegotiating any off-take contracts, VP says

    Лента новостей