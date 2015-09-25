​Вице-президент ЛУКОЙЛа приобрел пакет акций компании на 14 млн рублей

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент НК "ЛУКОЙЛ", член правления Вадим Воробьев купил акции компании на 13,996 млн рублей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

Сделка по покупке 6,123 тыс. обыкновенных акций прошла 22 сентября в Москве.

Как ранее сообщал ТАСС, 10 февраля глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что считает акции компании эффективным вложением и посоветовал покупать акции ЛУКОЙЛа.

Крупнейшими акционерами ЛУКОЙЛа являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%), дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).