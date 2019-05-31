Вице-президент BP: За 25 лет с АЧГ добыто 3,5 млрд баррелей нефти

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"Блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) за 25 лет внес большой вклад в экономику Азербайджана. Также АЧГ помимо экономического, имеет серьезное политическое значение".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, за эти годы с АЧГ было добыто 3,5 млрд баррелей нефти: "За 25 лет BP и входящие в консорциум компании инвестировали 36 млрд долларов в проект АЧГ. В общей сложности в проекты в Азербайджане было вложено 72 млрд долларов".

Асланбейли отметил, что за этот период 44 млрд кубометров попутного газа безвозмездно передано государству.

Рассказывая о кадровой политике BP, он подчеркнул, что 90% сотрудников и 63% руководящего состава BP являются гражданами Азербайджана.

"В общей сложности 67 граждан Азербайджана представлены в руководстве BP в различных странах", - сказал вице-президент.