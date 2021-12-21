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Вице-президент BP : "Шахдениз" открыл новую главу в истории Азербайджана

Вице-президент BP : "Шахдениз" открыл новую главу в истории Азербайджана Реализация проекта "Шахдениз" определила будущее Азербайджана, придала импульс развитию и росту страны и всего региона за последние два десятилетия.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 13:27
Вице-президент BP : Шахдениз открыл новую главу в истории Азербайджана
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Реализация проекта "Шахдениз" определила будущее Азербайджана, придала импульс развитию и росту страны и всего региона за последние два десятилетия.

Об этом в интервью Report заявил вице-президент BP, компании-оператора проекта, по Каспийскому региону, коммуникациям и адвокатуре Бахтияр Асланбейли.

"Шахдениз" - крупнейший газовый проект Азербайджана. Он также один из самых крупных и сложных проектов, когда-либо предпринимавшихся мировой нефтегазовой отраслью, сказал Асланбейли.

"При подписании соглашения о разделе продукции 25 лет назад никто не мог предположить, что всего через три года - в 1999 году, будет открыто одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире с первоначальными общими запасами более 1 триллиона кубометров газа и 2 миллиардов баррелей конденсата. "Шахдениз" стал также самым крупнейшим газовым открытием за более чем 110-летнюю историю BP", - заявил он.

По словам Асланбейли, "Шахдениз" находится в одном ряду с проектами, которые могут определить будущее страны и изменить энергетический ландшафт региона. После нефтяного гиганта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ ) месторождение "Шахдениз" привлекло вторые по величине прямые иностранные инвестиции в Азербайджан, что еще более укрепило экономику страны.

"Я бы даже сказал, что АЧГ и "Шахдениз" сыграли равную роль в истории энергетического лидерства Азербайджана. Эти проекты придали огромный поступательный импульс и поддержали беспрецедентное возрождение, развитие и рост страны и всего региона за последние два десятилетия", - заявил он.

Это фактически открыло новую главу в истории страны, заложив прочную основу экономического возрождения Азербайджана после восстановления независимости.

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Версия на английском языке BP Vice President: Shah Deniz opened a new chapter in Azerbaijan's history

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