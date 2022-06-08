Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана

Британская компания BP намерена содействовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана.

Британская компания BP намерена содействовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана.

Об этом Report сообщил региональный вице-президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Найл Хендерсон.

По его словам, компания уверена в возможности реализации проекта солнечной электростанции на юго-западе Азербайджана: "Надеемся, что мы будем способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана. BP и министерство энергетики Азербайджана давно работают вместе для реализации проекта солнечной электростанции на юго-западе страны, на территории Джабраильского района”.

Н.Хендерсон считает, что обе стороны достигли большого прогресса: “Мы определили инновационные решения, которые, по нашему мнению, будут работать на благо производителей солнечной энергии, потенциальных покупателей как в частном, так и в государственном секторах. Мы думаем, что это будет решение, которое в будущем поможет производителям солнечной и ветровой энергии в Азербайджане. Поэтому мы решили сделать следующий шаг, подписав соглашение в Шуше 4 июня. Вместе с министерством мы надеемся, что это станет действительно большим шагом, который еще больше приблизит нас к реализации проекта. Мы в этом уверены”.

Отметим, что BP будет осуществлять строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраиле. Первоначально проект оценивался в 200 млн долларов США. 3 июня прошлого года министерство энергетики и BP подписали исполнительное соглашение о сотрудничестве по оценке и реализации проекта строительства СЭС. Этот документ был подписан в рамках реализации стратегического решения о создании зоны “зеленой энергии” на освобожденных территориях, развития сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане и обязательств по сокращению выбросов углекислого газа до 35% к 2030 году, а также стратегии ВР по превращению в компанию с “чистой нулевой эмиссией” до 2050 года. 4 июня этого года в Шуше между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и BP было подписано соглашение о сотрудничестве в области определения и оценки потенциала совместной разработки "зеленых" энергетических проектов, которые технически и финансово возможны в Азербайджане.