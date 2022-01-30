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Вице-премьер Молдовы объяснил повышение тарифа на газ задним числом

Вице-премьер Молдовы объяснил повышение тарифа на газ задним числом "Тариф на газ в стране пришлось повысить задним числом, чтобы вовремя расплатиться с российским "Газпромом" и не ставить под угрозу поставки".
Энергетика
30 января 2022 г. 17:55
Вице-премьер Молдовы объяснил повышение тарифа на газ задним числом

"Тариф на газ в стране пришлось повысить задним числом, чтобы вовремя расплатиться с российским "Газпромом" и не ставить под угрозу поставки".

Как передает Report, об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

Он объяснил, почему возникла необходимость применения нового тарифа с 1 января. По его словам, "нормальный порядок установления тарифов без ЧП позволил бы применить новый тариф с 1 февраля, счета по нему были бы предоставлены 10 марта", и это скорее всего, поставило бы под вопрос платежеспособность перед "Газпромом" и привело к риску отключения газа по всей стране.

Ранее Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров, а также решение повысить тариф на отопление. Гигакалория стала дороже на 22 доллара США. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января.

Спыну добавил, что решения правительства непопулярны, но необходимы в условиях кризиса. Вице-премьер отметил, что власти выделили рекордную для страны сумму, чтобы компенсировать населению рост тарифов.

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