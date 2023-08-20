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Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке газа

Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке газа По итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Венгрия закупит в Турции в следующем году 275 млн куб. м газа.
Энергетика
20 августа 2023 г. 22:04
Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке газа

По итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Венгрия закупит в Турции в следующем году 275 млн куб. м газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета следующего года мы закупим 275 млн куб. м природного газа у Турции", - сообщил министр.

Сийярто также отметил, что на встрече Орбана и Эрдогана обсуждался конфликт на Украине и вопрос о ратификации парламентами двух стран документов о вступлении Швеции в НАТО.

Он добавил, что Эрдоган вновь посетит Будапешт 18 декабря.

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