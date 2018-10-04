Венгрия хочет присоединиться к проекту "Южный газовый коридор"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов провел ряд встреч в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экономики.

В ходе встречи с министром иностранных дел и министром торговли Венгрии Питером Сиярто стороны обсудили ситуацию с реализацией Южного газового коридора, перспективы расширения и увеличения мощностей на последующем этапе.

П.Сиярто сообщил, что Венгрия заинтересована в присоединении к Южному газовому коридору и отметил важность диалога между соответствующими министерствами двух стран. Стороны обменялась мнениями по другим направлениям энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

П.Шахбазов также встретился с министром энергетики Монголии Цэрэнпилийн Давасурэном. Министр выразил благодарность за отказ Монголии от председательства на конференции Энергетической хартии в 2020 году в пользу Азербайджана.