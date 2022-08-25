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Венгрия будет получать зеленую электроэнергию из Азербайджана

Венгрия будет получать зеленую электроэнергию из Азербайджана Венгрия планирует подключится к поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана.
Энергетика
25 августа 2022 г. 02:26
Венгрия будет получать зеленую электроэнергию из Азербайджана

Венгрия планирует подключится к поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Баку будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда она пойдет в Румынию.

"Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - пояснил Сийярто.

По мнению главы МИД Венгрии, участие в этой схеме позволит Будапешту достичь поставленных целей по углеродной нейтральности. Он также добавил, что в ближайшее время стороны собираются изучить вариант совместного соглашения по этому вопросу.

"Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним (а в краткосрочной и среднесрочной перспективе если не единственным, то самым важным) партнером в этом отношении является Азербайджан", - заключил Сийярто.

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