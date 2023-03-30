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Венгрия, Болгария и Румыния готовят соглашение для поставок газа из Азербайджана

Венгрия, Болгария и Румыния готовят соглашение для поставок газа из Азербайджана Венгрия планирует в конце апреля подписать с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе для поставок природного газа из Азербайджана.
Энергетика
30 марта 2023 г. 21:12
Венгрия, Болгария и Румыния готовят соглашение для поставок газа из Азербайджана

Венгрия планирует в конце апреля подписать с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе для поставок природного газа из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи с министрами энергетики Организации тюркских государств в Будапеште.

Говоря о диверсификации источников и маршрутов доставки газа в Европу, он отметил, что Венгрия рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд куб. м в год. Частично такой газ может поступать через Турцию, и с турецкими партнерами, по словам Сийярто, уже идут переговоры "о конкретных деталях". "Конечно, нам также необходимо развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Европы - Болгарии и Румынии. В этих целях мы подпишем в конце следующего месяца соглашение в Софии", - сказал глава МИД.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Они рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд приходится на долю Италии и по 1 млрд - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и Евросоюзом поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд кубометров в год. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.

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