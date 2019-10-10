Reuters: Венгерская MOL ведет переговоры о покупке у Chevron доли на Азери-Чираг-Гюнешли

Венгерская энергетическая компания MOL ведет переговоры о покупке у Chevron доли в нефтяном месторождении в Азербайджане более чем за $2 миллиарда.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской и нефтяной отрасли.

Как сообщает агентство, первоначально MOL интересовалась долями двух нефтяных компаний на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - Chevron и его более крупным американским конкурентом Exxon Mobil, но MOL решила предложить покупку только 9,57% акций Chevron.

Chevron и MOL отказались от комментариев.

Отмечаетcя, что переговоры начались после того, как венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном наметило курс развития более тесных отношений со странами Центральной Азии.

По сообщению Reuters, компании Chevron и Exxon Mobil в настоящее время переориентировались на внутреннее производство, поэтому Exxon продолжит искать покупателя для 6,8% акций месторождения АЧГ.

Процесс продажи ведет Bank of America Merrill Lynch (BAML), согласно источникам в банках.

BAML отказался от комментариев.

20 сентября 1994 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран, было подписано соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ). Срок соглашения в сентябре 2017 года был продлен до середины столетия.

Потенциал инвестирования в АЧГ составит более 40 млрд долларов в течение последующих 30 лет.

В настоящее время на месторождении АЧГ добывается около 550 тысяч баррелей нефти в сутки. С начала добычи в ноябре 1997 года до конца второго квартала 2019 года с месторождений добыто около 488 млн тонн (более 3,6 млрд баррелей) нефти. Нефть экспортируется на мировые рынки в основном по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса).

Нефтяное месторождение АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Глубина продуктивного пласта составляет 2000-3500 м.

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.