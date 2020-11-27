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Венесуэла возобновила поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Венесуэла возобновила поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США Первый танкер отправил 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в конце августа, сообщает агентство
Энергетика
27 ноября 2020 г. 10:21
Венесуэла возобновила поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций со стороны Соединенных Штатов проходили в подпольном режиме. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в данных аналитической компании Refinitiv Eikon и служебных документах венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Согласно данным агентства, первым танкером, который возобновил транспортировку венесуэльской нефти напрямую в Китай, стал Kyoto, обнаруженный службой мониторинга судоходства Tanker Trackers во время погрузки 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в венесуэльском порту Хосе в конце августа.

По его сведениям, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и нефтегазовый гигант PetroChina, которые входят в число клиентов PDVSA, прекратили осуществлять погрузку сырья в портах Венесуэлы в августе 2019 года. Это произошло после расширения рестрикций США против венесуэльской компании.

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Версия на английском языке Venezuela resumes oil shipments to China despite US sanctions
Версия на азербайджанском языке Venesuela Çinə neft tədarükünü bərpa edib

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