Венесуэла возобновила поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Первый танкер отправил 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в конце августа, сообщает агентство

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций со стороны Соединенных Штатов проходили в подпольном режиме. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в данных аналитической компании Refinitiv Eikon и служебных документах венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Согласно данным агентства, первым танкером, который возобновил транспортировку венесуэльской нефти напрямую в Китай, стал Kyoto, обнаруженный службой мониторинга судоходства Tanker Trackers во время погрузки 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в венесуэльском порту Хосе в конце августа.

По его сведениям, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и нефтегазовый гигант PetroChina, которые входят в число клиентов PDVSA, прекратили осуществлять погрузку сырья в портах Венесуэлы в августе 2019 года. Это произошло после расширения рестрикций США против венесуэльской компании.