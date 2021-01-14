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Венесуэла в этом году планирует увеличить нефтедобычу до 1,5 млн б/с

Венесуэла в этом году планирует увеличить нефтедобычу до 1,5 млн б/с Мадуро: Если Венесуэле удастся вернуть ресурсы, которых она была лишена, она могла бы возобновить добычу нефти до примерно 2 млн б/с
Энергетика
14 января 2021 г. 15:20
Венесуэла в этом году планирует увеличить нефтедобычу до 1,5 млн б/с

Венесуэла в 2021 году планирует нарастить добычу нефти до 1,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на сообщение государственной нефтяной компании PDVSA и заявление президента страны Николаса Мадуро.

«У нас есть цель выйти на 1,5 млн б/с, которые будут продаваться по всему миру, с новыми механизмами добычи, финансирования и маркетинга», — сказал Мадуро в своем ежегодном обращении к народу. Он напомнил, что в марте 2015 года, до введения санкций США против Венесуэлы, PDVSA поддерживала добычу на уровне 2,15 млн б/с.

«В период с 2014 по 2019 гг. добыча нефти упала на 69% из-за неспособности отрасли получить доступ к финансированию и запрета на продажу нефти. Убытки Венесуэлы с 2015 года составили около 100 млрд долларов США. Мы продержались 13 месяцев, не продав ни капли нефти миру», — заявил он.

Президент Венесуэлы также призвал работать над возвратом в собственность страны нефтегазовой компании Citgo.

По словам Мадуро, если Венесуэле удастся вернуть ресурсы, которых она была лишена, она могла бы возобновить добычу нефти до примерно 2 млн баррелей в сутки.

Отметим, что крупнейшим хабом, который помогает Венесуэле продавать свою нефть в обход американских санкций, являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В спецрасследовании Reuters отмечается, что новыми посредниками между PDVSA и покупателями венесуэльской нефти стали зарегистрированные в ОАЭ компании Muhit Maritime FZE, Issa Shipping и Asia Charm.

В марте 2020 года цены на венесуэльскую нефть упали до 5–10 долларов США за баррель.

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Версия на английском языке Venezuela plans to increase oil production to 1.5 million b/d this year

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