​Венесуэла угрожает падением цены нефти до 27 долл. за баррель

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Каракас инициирует проведение внеочередного саммита стран ОПЕК с участием всех независимых производителей.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Telesur.

"Вместе с президентом Николасом Мадуро мы постоянно обсуждаем необходимость побудить лидеров ОПЕК и независимых производителей провести экстренную встречу в январе", — сказал Эулохио дель Пино.

По его мнению, при отказе от скоординированных действий экспортеров есть угроза дальнейшего падения цен на нефть цен на $10 с текущего уровня — до $ 27 за баррель.

"Совместные действия всех производителей — это необходимость. Нужно защитить справедливую цену на невозобновляемые источники энергии", — отметил венесуэльский министр.