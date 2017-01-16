Венесуэла подготовила новые предложения для нефтяного рынка

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Венесуэла сделает новое предложение по стабилизации цен на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, на следующей неделе Венесуэла направит письмо всем заинтересованным сторонам с новым предложением и формулой для стабилизации обоснованных цен на нефть.

Напомним, что 15 января генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо прибыл с визитом в Венесуэлу. "Генеральный секретарь ОПЕК встретится с венесуэльскими властями, чтобы обменяться мнениями относительно ситуации на нефтяном рынке", - говорится в Twitter ведомства.