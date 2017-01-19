Венесуэла намерена покончить со спекулянтами на нефтяном рынке

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Венесуэла намерена сделать странам ОПЕК новое предложение, которое должно покончить со спекулянтами на рынке нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

"Сейчас мы анализируем исследования, и на основании декабрьской встречи ОПЕК мы сможем достичь результата, от которого выиграют все страны и компании. Главная цель - создать новую формулу, которая бы управляла рынком нефти и устанавливала справедливую цену на нефть", - сказал Мадуро в ходе общения с журналистами по видеоконференции из Каракаса.