Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Венесуэла и Иран хотят убедить страны ОПЕК в необходимости защитить цены на нефть. С этой целью министры нефти Венесуэлы и Ирана отправились в поездку по странам картеля, сообщает Report со ссылкой на газету "The Wall Street Journal".

"Подобные дипломатические турне накануне заседаний стран ОПЕК (пройдет 27 ноября в Вене — прим. ред.) являются чрезвычайно редкими, — отмечает издание. — Это подчеркивает усиливающуюся внутри ОПЕК озабоченность по поводу падения цен на нефть".

Нынешняя ситуация уже привела к требованию ряда стран провести сокращение объемов текущей добычи нефти, добавляет газета.

14 ноября стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель.