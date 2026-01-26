Великобритания сократила закупки нефти из Азербайджана на 1,7%

В 2025 году Азербайджан экспортировал в Великобританию 648 тыс. 255,19 тонн сырой нефти на сумму $336 млн 954,56 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,7% меньше в количественном, и на 14,9% меньше в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом.

Доля сырой нефти, экспортированной в Великобританию, в общем экспорте нефти Азербайджана составила 2,77%.

Отметим, что в 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 млрд 91 млн 147,47 тыс.