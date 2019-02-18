Великобритания рассчитывает на развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Баку торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон провела встречу с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

"Великобритания гордится своим положением крупнейшего иностранного инвестора в Азербайджане и рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничества в других секторах, включая возобновляемые источники энергии", - отметили в посольстве.

Напомним, Э.Николсон прибыла в Баку для участия в заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".