ВЭФ: Реализуемая в Азербайджане инициатива на базе ИИ улучшит управление городской энергетикой по всему миру

Реализуемая в Азербайджане инициатива AI in Energy позволит улучшить управление городской энергетикой с помощью решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) как в стране, так и по всему миру.

Реализуемая в Азербайджане инициатива AI in Energy позволит улучшить управление городской энергетикой с помощью решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) как в стране, так и по всему миру.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) “Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024”.

Исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Азербайджана Фариз Джафаров, слова которого приводятся в отчете, отметил, что пилотный проект реализуется в тесном сотрудничестве с ВЭФ. Он нацелен на внедрение ИИ в энергетику, что позволит оптимизировать энергопотребление, повысить энергоэффективность, снизить операционные затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду в Азербайджане. Положительные и успешные результаты проекта станут моделью для других стран, добавил он.

Отмечается, что проект направлен на изучение возможностей интеграции ИИ в энергетические системы Азербайджана с целью повышения устойчивости и энергоэффективности, особенно в городских условиях. Для достижения целей в рамках инициативы проводятся детальные интервью с ключевыми заинтересованными сторонами. Эти шаги сосредоточены на выявлении пробелов, вызовов и возможностей в текущей системе управления энергоресурсами.