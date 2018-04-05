Ведутся переговоры по привлечению 2,75 млрд долларов на проект Южного газового коридора

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры по привлечению 2,750 млрд долларов на финансирование доли участия Азербайджана в проекте Южного газового коридора.

Как сообщили в ЗАО "Южный газовый коридор" в ответ на запрос Report, в переговорах участвуют Европейский инвестиционный банк (500 млн долларов), банки, пользующиеся гарантиями правительства Германии (до 1,5 млрд долларов), MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, входит в группу Всемирного банка – Report) и банки, пользующиеся его гарантиями (750 млн долларов).

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.

Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.

Напомним, что ЗАО "Южный газовый коридор" получил кредиты на финансирование доли участия в проекте от Международного банка реконструкции и развития (IBRD), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Азиатского банка развития (ADB).