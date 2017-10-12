Ведутся переговоры о транспортировке казахстанской нефти по BTC

© Report/ Firi Salim

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает переговоры о транспортировке казахстанской нефти по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам начальник Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.

Он отметил, что SOCAR Trading подписал соглашение о транспортировке туркменской нефти по BTC в 2018 году: "В следующем году, как и в этом, планируется экспортировать 3-4 млн тонн нефти. Контракт был подписан на два года – этот и следующий".