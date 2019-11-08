Журналист телеканала "Россия-24": "Нефтяные Камни" не имеют аналогов в мире по своему масштабу

«Нефтяные Камни» — первый город, построенный на сваях в открытом море, не имеющий аналогов в мире по своему масштабу.

Этим мнением с Report поделилась журналист и ведущая экономических новостей телеканала «Россия-24» Лейла Алназарова, которая в октябре вместе со своей съемочной группой посетила город, расположенный посреди Каспийского моря, под названием «Нефтяные Камни».

Будучи экономическим журналистом, Лейла Алназарова побывала на многих углеводородных месторождениях, но, по ее словам, с таким масштабом еще никогда не сталкивалась.

«В первую очередь меня поразил масштаб, это видно подлетая с вертолета. Безусловно, ведь в этом и есть уникальность «Нефтяных Камней», как говорят «аналогов в мире нет», - поделилась своими впечатлениями Л. Алназарова.

Ведущая телеканала "Россия-24" Лейла Алназарова: "Разведка на месторождении "Нефтяные Камни" дала импульс дальнейшему развитию нефтедобычи в открытом море".

«Нефтяные камни» называют своего рода академией. Это, по сути, форпост когда-то советских, а сейчас азербайджанских нефтяников на Каспии. Инженеры разных национальностей получали здесь знания и навыки, которые они в дальнейшем использовали в своих странах», - отметила телеведущая.

По словам журналиста, одной из удивительных особенностей «Нефтяных Камней» является то, что там созданы все условия для комфортного проживания. Здесь сооружены парк, чайный дом, футбольное поле и многие другие удобства.

«Находясь там, конечно, есть понимание того, что мы далеко от берега и отделены от суши бескрайним морем, но при этом отсутствует ощущение, что находишься на производстве. Такое чувство, будто находишься в городе, где есть все условия для нормального проживания. Наша съемочная группа в шутку называла это место «санаторием», - отмечает ведущая телеканала «Россия-24».

Как отмечает Л. Алназарова, самое поразительное для нее было то, что люди, которые там живут и работают, относятся к своей работе с невероятным теплом и любовью.

«Если вдуматься, многие из них посвятили этому месту часть своей жизни, это их второй дом, они так и называют это место. Мы общались с большим количеством людей, они называют друг друга семьей. Эта сплоченная семья работает на благо Азербайджана, ведь не секрет, что нефтяной сектор – это драйвер экономики республики. Люди действительно это понимают и со всей ответственностью подходят к работе», - добавила Л.Алназарова.

Кроме того, журналисту удалось пообщаться с молодым поколением нефтяников, которые осознанно приняли решение начать путь именно на «Нефтяных Камнях».

«Они признаются, что работа в море намного сложнее, чем на суше. Несмотря на это, молодые ребята понимают, что там можно получить бесценный опыт. Для меня это тоже был бесценный опыт, я считаю, что побывать на «Нефтяных Камнях» и увидеть все это своими глазами – это журналистская удача. Я российский журналист, но азербайджанского происхождения, поэтому меня переполняет гордость от осознания того, что в Азербайджане есть такой объект с 70-летней историей, о котором говорят во всем мире», - поделилась ведущая телеканала «Россия-24» Лейла Алназарова.

Говоря о роли «Нефтяных Камней» сегодня, Лейла Алназарова отмечает, что значимость и функциональность этого объекта увеличилась в разы.

«Если говорить в глобальном смысле о роли «Нефтяных Камней» для Азербайджана сегодня, то здесь важно отметить, что это уже не просто месторождение, где добывают углеводороды, это по сути своеобразный транспортный хаб, центр пересечения коммуникаций и трубопроводов с соседними месторождениями, например, с мелководной частью "Гюнешли". То есть, инфраструктура «Нефтяных Камней» будет еще много лет использоваться и с этой целью», - добавила журналист.

Отметим, что индустриальное поселение «Нефтяные Камни» расположено в акватории Каспийского моря, в 110 км восточнее Баку. "Нефтяные Камни" занесены в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая морская нефтяная платформа.