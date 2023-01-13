О нас

ВБ выделил Таджикистану гранты в рамках проекта строительства Рогунской ГЭС

ВБ выделил Таджикистану гранты в рамках проекта строительства Рогунской ГЭС Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил грант в размере 65 млн долларов для технической помощи финансирования проекта Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане.
Энергетика
13 января 2023 г. 15:25
ВБ выделил Таджикистану гранты в рамках проекта строительства Рогунской ГЭС

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил грант в размере 65 млн долларов для технической помощи финансирования проекта Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе офиса банка в Душанбе.

"Гранты в 65 млн долларов выделены на оказание поддержки правительству Таджикистана в улучшении финансовых и коммерческих рамочных структур проекта строительства Рогунской ГЭС и повышении его показателей в области технической, экологической и социальной устойчивости, технической помощи финансирования проекта Рогунской ГЭС", - сказал собеседник агентства.

После завершения строительства проект Рогунской ГЭС будет иметь решающее значение для удовлетворения внутренних потребностей Таджикистана в электроэнергии, особенно в зимний период, а также для поддержки соседних стран за счет экспорта излишков произведенной электроэнергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный потенциал газа на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный потенциал газа на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Экспорт нефти по трубопроводу КТК сократился более чем на 3%
Экспорт нефти по трубопроводу КТК сократился более чем на 3%
13 января 2023 г. 15:14
Азербайджан транспортировал по TANAP 40 млрд кубометров газа 
Азербайджан транспортировал по TANAP 40 млрд кубометров газа 
13 января 2023 г. 14:32
TotalEnergies запустила терминал СПГ Deutsche Ostsee
TotalEnergies запустила терминал СПГ Deutsche Ostsee
13 января 2023 г. 13:12
Министр энергетики: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%
Министр энергетики: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%
13 января 2023 г. 12:40
В прошлом году было экспортировано 81% нефти и 48% газа добытых в Азербайджане
В прошлом году было экспортировано 81% нефти и 48% газа добытых в Азербайджане
13 января 2023 г. 12:35
Enel может вложить до 5 млрд евро из фондов ЕС на восстановление энергосетей
Enel может вложить до 5 млрд евро из фондов ЕС на восстановление энергосетей
13 января 2023 г. 12:33
Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 4%
Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 4%
13 января 2023 г. 11:46
Будет ускорено внедрение зеленых технологий в Карабахе
Будет ускорено внедрение "зеленых технологий" в Карабахе
13 января 2023 г. 10:23
Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через Транснефть
Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через "Транснефть"
13 января 2023 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi