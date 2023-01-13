ВБ выделил Таджикистану гранты в рамках проекта строительства Рогунской ГЭС

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил грант в размере 65 млн долларов для технической помощи финансирования проекта Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил грант в размере 65 млн долларов для технической помощи финансирования проекта Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе офиса банка в Душанбе.

"Гранты в 65 млн долларов выделены на оказание поддержки правительству Таджикистана в улучшении финансовых и коммерческих рамочных структур проекта строительства Рогунской ГЭС и повышении его показателей в области технической, экологической и социальной устойчивости, технической помощи финансирования проекта Рогунской ГЭС", - сказал собеседник агентства.

После завершения строительства проект Рогунской ГЭС будет иметь решающее значение для удовлетворения внутренних потребностей Таджикистана в электроэнергии, особенно в зимний период, а также для поддержки соседних стран за счет экспорта излишков произведенной электроэнергии.