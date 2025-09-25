Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    ВБ: Стратегия Азербайджана по уходу от нефтегазовой зависимости - серьезный шаг вперед

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 09:57
    Азербайджан движется в очень правильном направлении со своими реформами и ищет способы более эффективного использования рынков, особенно в электроэнергетике - в сфере передачи, распределения и генерации.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка (ВБ) Флориан Китт (Florian Kitt) в ходе мероприятия на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, этот подход очень важен, потому что является необходимым условием для подключения к Европейскому союзу.

    Ф. Китт подчеркнул видение правительства Азербайджана за его резкий поворот в сторону возобновляемой энергетики и совершенно новое видение страны.

    "Уход от традиционного нефтегазового сектора, который составляет более 80% национальной экономики, к использованию других ресурсов, имеющихся в распоряжении Азербайджана. Это, во-первых, ветер - как на суше, так и на море, и, во-вторых, солнечная энергия (фотоэлектрические панели). В обоих направлениях мы уже наблюдаем достаточно быстрые изменения: в стране действуют солнечные электростанции, есть ветропарк, который подает энергию в сеть. И правительство расширяет свое видение, задумываясь о том, как заменить основные экспортные товары, то есть перейти от экспорта традиционных источников энергии к экспорту возобновляемых", - сказал Ф. Китт.

    По его словам, Всемирный банк полностью поддерживает этот процесс и ведет активные переговоры с Азербайджаном, а также с Грузией и Турцией, чтобы понять, как эти страны могут выйти на экспортные рынки Европы.

    "Я считаю, что новая стратегия социально-экономического развития - это действительно серьезный шаг вперед. Мы также хотим подчеркнуть, что в последнее время правительство осознало: у страны есть и дополнительные ресурсы под землей, где Азербайджан может применить свой опыт в нефтегазовой сфере. Речь идет о горячих водах - геотермальной энергии, которую можно использовать как напрямую (в сельском хозяйстве, для курортов), так и для производства электроэнергии",- сказал Ф.Китт..

    Неделя зеленой энергии - 2025 ВБ Флориан Китт
    Dünya Bankı: Azərbaycanın neft və qaz asılılığından uzaqlaşma strategiyası irəliyə doğru ciddi addımdır
    WB: Azerbaijan's strategy to move away from oil, gas dependence - major step forward

