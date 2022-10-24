ВБ: Соотношение запасов газа к добыче в Азербайджане является одним из самых высоких в мире

Азербайджан обладает огромными запасами природного газа в размере 2,4 трлн кубометров (около 1,4 процента мировых запасов), а соотношение запасов к добыче является одним из самых высоких в мире, что указывает на потенциал для увеличения добычи.

Азербайджан обладает огромными запасами природного газа в размере 2,4 трлн кубометров (около 1,4 процента мировых запасов), а соотношение запасов к добыче является одним из самых высоких в мире, что указывает на потенциал для увеличения добычи.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ).

"Таким образом, эта отрасль представляет собой более устойчивый источник экономической деятельности и доходов для Азербайджана, чем нефть, хотя доходы от газа намного меньше, чем от нефти. Кроме того, это также может способствовать развитию водородной промышленности в Азербайджане", -считают экономисты банка.

Согласно отчету, природный газ дает примерно половину выбросов CO2 по сравнению с углем, поэтому имеет лучшие перспективы, чем другие ископаемые виды топлива: "В результате спрос на него, вероятно, останется на текущем уровне или даже увеличится в будущем, особенно ожидается рост спроса со стороны Азии".

ВБ читает, что сокращение внутреннего потребления природного газа позволит Азербайджану увеличить экспорт природного газа. Кроме того, продолжающееся снижение стоимости ветряных и солнечных технологий делает инвестиции в возобновляемые источники энергии привлекательными, особенно по сравнению с инвестициями в нефтегазовую отрасль.

"Увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников может предложить потенциал для увеличения экспорта электроэнергии с нулевым выбросом углерода, что может привести к надбавке к цене, если ценообразование на выбросы углерода станет более распространенным. Кроме того, возобновляемая энергия может использоваться для производства зеленого водорода, что является еще одной потенциальной возможностью для Азербайджана", - говорится в отчете.

Банк считает, что Азербайджан обладает значительным ветровым и солнечным потенциалом. По данным Министерства энергетики, Азербайджан обладает техническим солнечным потенциалом около 23 000 МВт, ветровым потенциалом 3 000 МВт и гидроэнергетическим потенциалом более 500 МВт, хотя объем, который в настоящее время экономически выгоден при текущих ценах, меньше.

"Для сравнения, текущая электрическая мощность Азербайджана составляет около 7 500 МВт, большая часть которой работает на природном газе", - отмечает ВБ.