ВБ ожидает решения правительства Азербайджана по новым проектам в энергетике - ЭКСКЛЮЗИВ

Всемирный банк (ВБ) ожидает решения правительства Азербайджана относительно будущих направлений сотрудничества.

Об этом сообщил Report старший специалист по энергетике Всемирного банка (ВБ) Флориан Китт (Florian Kitt) на полях мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Сейчас у нас есть крупный проект, который мы разрабатываем совместно с Азербайджаном (AZURE – ред.). В его рамках мы оказываем техническую помощь. Мы активно сотрудничаем с правительством по тем направлениям, которые оно считает приоритетными для развития страны. Следующие шаги будут зависеть от решений правительства, где оно хочет видеть инвестиции и в каких сферах Всемирный банк может быть полезен", - отметил Ф. Китт.

По его словам, ключевые решения будут приняты на уровне министра энергетики Парвиза Шахбазова, Кабинета министров и, в частности, Министерства финансов, определяющего бюджетные приоритеты.

Ф. Китт напомнил, что около двух лет назад ВБ опубликовал "дорожную карту по офшорной ветроэнергетике" в Азербайджане.

"Документ показал огромный потенциал страны в офшорной ветроэнергетике, но также обозначил и ряд вызовов. В первую очередь, это вопросы логистики: офшорные ветряки имеют большие размеры и требуют специальных решений для доставки. Также необходимо начинать практические измерения скорости ветра – пока у нас есть лишь теоретические данные по Каспию. То же самое касается солнечной энергетики: например, в Гобустане солнце светит часто, но важно измерить, насколько именно", - сказал эксперт.

Он отметил, что компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов завершила работу по измерению ветра на суше, и аналогичные исследования должны быть проведены в офшоре.

"Этим могут заняться частные девелоперы, и мы ждем результатов. В то время как я представляю государственный сектор Всемирного банка, у нас есть коллеги, работающие с частным сектором и взаимодействующие с компаниями напрямую", - пояснил Ф. Китт.

По его словам, Всемирный банк находится в постоянном диалоге с правительством Азербайджана и регулярно обсуждает продвижение проекта AZURE.

"Мы ведем технический диалог с соответствующими структурами - под руководством министра [энергетики], а также с такими организациями, как AREA, SOCAR Green, SOCAR, "Азеришыг", AzerEnergy и другими", - заключил Ф. Китт.

Как сообщалось, в марте 2025 года ВБ одобрил кредит в размере 173,5 млн долларов США на проект по расширению использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане (AZURE).

В рамках проекта, церемония закладки фундаментов СЭС "Биласувар" мощностью 445 МВт и СЭС "Нефтчала" на 315 МВт состоялась в рамках Бакинской энергетической недели 4 июня 2024 года. Станции планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Ожидается, что после завершения строительства данные СЭС общей мощностью 760 МВт и стоимостью в 670 млн долларов США будут вырабатывать около 1,7 млрд киловатт/часов чистой электроэнергии в год. Их запуск также позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 830 млн тонн в год и приведет к ежегодной экономии 380 млн кубометров природного газа.