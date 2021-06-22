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ВБ оценивает потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане

ВБ оценивает потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане ВБ готовит дорожную карту совместно с британской компанией BVG Associates и азербайджанским правительством
Энергетика
22 июня 2021 г. 11:37

Всемирный банк (ВБ) готовит дорожную карту для развития морской ветроэнергетики в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщила глава бакинского представительства Всемирного банка (ВБ) Сара Майкл (Sarah Michael).

«В настоящее время мы помогаем правительству Азербайджана в оценке потенциала ветряной энергетики и определению ее места в энергетической мощности страны в будущем. Мы помогаем определить вызовы, возможности и трудности в этой сфере», - сказала С.Майкл.

Дорожная карта будет включать геопространственный и экономический анализы, моделирование затрат, оценку цепочки поставок, инфраструктуры, социального и экологического воздействия

ВБ готовит дорожную карту совместно с британской компанией BVG Associates (BVGA) и азербайджанским правительством.

Данное исследование направлено на определение лучших мест для развития морской ветроэнергетики в Азербайджане.

Отметим, что потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается на уровне 157 гигаватт.

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