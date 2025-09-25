ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

Азербайджану, Грузии и Турции необходимо провести обсуждения с целью выработки мер для гармонизации правил и упрощения трансграничного перетока электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) в Баку на мероприятии на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

По его словам, если взглянуть на регион региона Южного Кавказа и на Турцию, то вполне разумно начать обсуждение с гармонизации энергетических рисков.

"Мы наблюдаем текущие процессы в Грузии, видим стратегию Азербайджана по полной демонополизации сектора электроэнергетики к 2028 году. Чего сейчас не хватает, на мой взгляд, так это трансграничного обсуждения между этими странами о том, какие меры нужны для гармонизации правил, которые позволили бы облегчить переток электроэнергии. В настоящее время речь идет в основном о двусторонних соглашениях, которые используются для экспорта", - сказал он.

По его словам, для того чтобы достичь уровня перетока, схожего с единым рынком в Европейском Союзе, потребуется серьезная гармонизация всех процессов.

"Думаю, очень важно, что у нас уже есть, так сказать, пример в рамках европейской политики. Азербайджан уже имеет опыт в соединении Нахчывана с Турцией, где необходимо было выполнить требования ENTSO-E для подключения к турецкой системе, которая уже связана с европейским рынком. Кроме того, я считаю, что на трансграничном уровне важно обсуждать совместное планирование и совместные инвестиции. В этом вопросе Азербайджан вновь находится на передовой вместе с правительствами Грузии, Румынии и Венгрии, создав совместное предприятие для развития "зеленых" энергетических коридоров", - добавил Ф. Китт.