Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 09:38
    ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

    Азербайджану, Грузии и Турции необходимо провести обсуждения с целью выработки мер для гармонизации правил и упрощения трансграничного перетока электроэнергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) в Баку на мероприятии на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    По его словам, если взглянуть на регион региона Южного Кавказа и на Турцию, то вполне разумно начать обсуждение с гармонизации энергетических рисков.

    "Мы наблюдаем текущие процессы в Грузии, видим стратегию Азербайджана по полной демонополизации сектора электроэнергетики к 2028 году. Чего сейчас не хватает, на мой взгляд, так это трансграничного обсуждения между этими странами о том, какие меры нужны для гармонизации правил, которые позволили бы облегчить переток электроэнергии. В настоящее время речь идет в основном о двусторонних соглашениях, которые используются для экспорта", - сказал он.

    По его словам, для того чтобы достичь уровня перетока, схожего с единым рынком в Европейском Союзе, потребуется серьезная гармонизация всех процессов.

    "Думаю, очень важно, что у нас уже есть, так сказать, пример в рамках европейской политики. Азербайджан уже имеет опыт в соединении Нахчывана с Турцией, где необходимо было выполнить требования ENTSO-E для подключения к турецкой системе, которая уже связана с европейским рынком. Кроме того, я считаю, что на трансграничном уровне важно обсуждать совместное планирование и совместные инвестиции. В этом вопросе Азербайджан вновь находится на передовой вместе с правительствами Грузии, Румынии и Венгрии, создав совместное предприятие для развития "зеленых" энергетических коридоров", - добавил Ф. Китт.

    Всемирный банк Флориан Китт Азербайджан Грузия электроэнергия

    Последние новости

    09:42
    Фото

    В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы

    Происшествия
    09:39

    Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

    Другие страны
    09:38

    ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

    Энергетика
    09:32

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

    Происшествия
    09:25

    На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов

    Другие страны
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

    Финансы
    09:15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)

    Финансы
    09:03

    ЕБРР: Рост экономики Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

    Финансы
    09:00

    ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

    Финансы
    Лента новостей