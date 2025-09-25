Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ

    Флориан Китт: Азербайджану нужны новые рынки для экспорта электроэнергии

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 09:54
    Флориан Китт: Азербайджану нужны новые рынки для экспорта электроэнергии

    На рынке электроэнергии Азербайджана в настоящее время наблюдается избыток предложения, это является одним из барьеров для развития отрасли.

    Как передает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка (ВБ) Флориан Китт (Florian Kitt) в Баку на мероприятии на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    "У вас (у Азербайджана - ред.) уже имеется большое количество существующих мощностей генерации. Поэтому необходимо находить новые центры потребления, чтобы строить новые станции за счет возобновляемых источников энергии. Недавно Азербайджан запустил очень крупную новую газовую электростанцию. Поэтому я думаю, что главный вопрос - найти рынки экспорта электроэнергии", - сказал Ф.Китт.

    По его словам, необходимо гармонизировать систему регулирования отрасли с требованиями ЕС, чтобы обеспечить экспорт электроэнергии в европейские страны.

    "В этом вопросе необходимо похвалить правительство за то, что оно серьезно об этом задумывается и обсуждает с партнерами, в том числе МЭА (Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство), способы решить эти вопросы", - отметил представитель ВБ.

    Всемирный банк Флориан Китт Азербайджан Неделя зеленой энергии - 2025
    Florian Kitt: "Elektrik enerjisinin ixracı üçün Azərbaycana yeni bazarlar lazımdır"
    WB: Azerbaijan increasing its electricity capacity, necessary to find new export markets

    Последние новости

    11:16

    Посла Великобритании вызвали в МИД Грузии

    В регионе
    11:12

    Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

    Инфраструктура
    11:08

    Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США

    Финансы
    11:05

    Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

    Инфраструктура
    11:03

    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Энергетика
    11:02

    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Другие
    10:59

    Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

    Энергетика
    10:57

    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    В регионе
    10:47

    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    Инфраструктура
    Лента новостей