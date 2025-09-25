Флориан Китт: Азербайджану нужны новые рынки для экспорта электроэнергии

На рынке электроэнергии Азербайджана в настоящее время наблюдается избыток предложения, это является одним из барьеров для развития отрасли.

Как передает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка (ВБ) Флориан Китт (Florian Kitt) в Баку на мероприятии на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

"У вас (у Азербайджана - ред.) уже имеется большое количество существующих мощностей генерации. Поэтому необходимо находить новые центры потребления, чтобы строить новые станции за счет возобновляемых источников энергии. Недавно Азербайджан запустил очень крупную новую газовую электростанцию. Поэтому я думаю, что главный вопрос - найти рынки экспорта электроэнергии", - сказал Ф.Китт.

По его словам, необходимо гармонизировать систему регулирования отрасли с требованиями ЕС, чтобы обеспечить экспорт электроэнергии в европейские страны.

"В этом вопросе необходимо похвалить правительство за то, что оно серьезно об этом задумывается и обсуждает с партнерами, в том числе МЭА (Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство), способы решить эти вопросы", - отметил представитель ВБ.