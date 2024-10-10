ВБ: Азербайджан получит доход в размере свыше 500 млн долларов в год за счет мер по повышению энергоэффективности

Реализация мер по обеспечению энергоэффективности общественных зданий в Азербайджане может принести дополнительный доход в экономику страны в размере 509 млн долларов в год за счет экспорта освобожденных объемов природного газа, направляемых в настоящее в

Реализация мер по обеспечению энергоэффективности общественных зданий в Азербайджане может принести стране доход в размере 509 млн долларов в год за счет экспорта дополнительных объемов природного газа, направляемых в настоящее время на выработку электроэнергии.

Как передает Report, об этом заявила старший специалист Всемирного банка по энергетике Ясемин Оруджу в своей презентации по мерам повышения энергоэффективности в Азербайджане.

"Технический потенциал Азербайджана по экономии электроэнергии за счет реализации мер по обеспечению энергоэффективности общественных зданий составляет 50% от потребления. Это позволит сэкономить в расходах на энергоснабжение до 154 миллионов долларов США в год",- сказала Овджу.

Она отметила, что речь идет о повышении энергоэффективности 45 тыс. общественных зданий общей площадью 40 млн кв. метров.

"Мы предлагаем начать реализацию мер по повышению энергоэффективности зданий в жилом секторе и постепенно расширять охват их на остальные сектора. По нашим оценкам, меры по энергоэффективности в общественных зданиях могут обеспечить ежегодную экономию энергии в диапазоне от 0,9% до 3,1% от ее общего потребления. Это, в свою очередь, может обеспечить ежегодный экспорт дополнительных 644 млн кубометров природного газа [направляемого сейчас на выработку электроэнергии].

"А это означает дополнительный доход от экспорта этого газа в объеме до 509 млн долларов США",- сказала она.

Она отметила, что реализацию этих мер можно начать с пилотных проектов.



"Правительству предстоит большая работа в этом направлении. Также рекомендуем создать в стране Фонд энергоэффективности, который создан на законодательном уровне, надо также решить вопрос доступности энергоэффективного оборудования",- сказала она.

Овжду также отметила, что по оценкам ВБ, внедрение в Азербайджане мер по повышению энергоэффективности (таких как изоляция зданий и внедрение эффективных отопительных приборов) может снизить конечный спрос на энергию для отопления и охлаждения помещений в жилом секторе более чем на 60% в 2050 году в сценарии по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2060 году.

Она отметила, что должна быть внедрена политика повышения энергоэффективности во всех секторах конечного потребления электроэнергии для достижения 5%-го сокращения конечного спроса к 2030 году и 15% к 2050 году.