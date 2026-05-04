Вашингтон призвал АБР снять ограничения на финансирование энергопроектов

Азиатский банк развития (АБР) должен пересмотреть приоритеты своей политики, усилив поддержку наиболее уязвимых стран, расширив доступ к доступной и надежной энергии и повысив эффективность реализации проектов.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, с таким призывом выступил министр финансов США Скотт Бессент в обращении, зачитанном на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

В обращении подчеркивается, что поддержка АБР должна способствовать укреплению самодостаточности развивающихся стран-членов, а сам банк - более строго и объективно подходить к политике "выпуска" (градации) стран из числа заемщиков. Отмечается, что такие экономики, как Китай и Малайзия, уже давно соответствуют критериям прекращения заимствований.

"Переход из категории заемщиков МБР (международных банков развития) является окончательным показателем успеха как для банка, так и для заемщика. Давно пора, чтобы АБР четче отдавал приоритет странам с наибольшими потребностями в развитии и наименьшим доступом к рынкам, включая страны с низким уровнем дохода, государства в ситуации хрупкости и конфликтов, а также малые островные развивающиеся государства Тихого океана", - говорится в обращении.

Отдельный акцент сделан на энергетической политике. В США приветствуют решение АБР снять запрет на финансирование ядерной энергетики, однако призывают банк пойти дальше - поддерживать более широкий спектр технологий, включая проекты в сфере ископаемого топлива, в частности газа.

"АБР должен расширить доступ к доступной и надежной энергии, отказаться от произвольных целей по климатическому финансированию, которые искажают рынки и выбор проектов, а также могут противоречить задачам сокращения бедности и стимулирования экономического роста", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в обращении подчеркивается необходимость удвоить усилия по сокращению бедности, повышению качества реализации проектов и эффективности использования ресурсов. По мнению американской стороны, как институт развития АБР должен сосредоточиться на достижении конкретных результатов и реализации высококачественных инициатив.