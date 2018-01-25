Вагит Алекперов: Выход из соглашения ОПЕК+ должен быть постепенным

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Мировой нефтяной рынок к апрелю может сбалансироваться, после чего нужно будет обсуждать плавный выход из соглашения ОПЕК+. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, такое мнение высказал глава LUKoil Вагит Алекперов, на сессии в рамках форума в Давосе.

Алекперов считает, что нормативом ребалансировки рынка должны быть сверхнормативные запасы, которые на сегодня составляют 146 млн баррелей. "К апрелю, скорее всего, запасы сбалансируются", - сказал он, добавив, что тогда министрам надо вырабатывать вопрос, как постепенно выходить из этой ситуации.

"Уверен, что министры это все обсуждают, и найдут, то правильное решение, которое позволит сбалансировать рынок на приемлемой цене, которая позволит формировать бюджеты стран", - сказал глава компании.

Он также заметил, что в прошлом году в мире, были открыты запасы на 7 млрд баррелей нефти, в то время как обычно эта цифра составляла 20-70 млрд баррелей. В.Алекперов подчеркнул, что инвестиции в геологоразведку резко сократились. "Это приведет к тому, что в ближайшие 3-5 лет, мы увидим резкий рост цена на продукт", - считает президент LUKoil.

В то же время он добавил, что если соглашение будет продлено еще на год, то они пересмотрят свои инвестиционные программы.