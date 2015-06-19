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    Вагит Алекперов прогнозирует цены на нефть к концу 2015 года в 60-65 долларов

    Мировые цены на нефть сохранятся на уровне 60-70 долларов за баррель в среднесрочной перспективе

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов прогнозирует цены на нефть к концу 2015 года от 60 до 65 долларов за баррель, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я думаю к концу  года  цена  будет колебаться от 60 до 65 долларов", - заявил В.Алекперов журналистам в кулуарах Петербургского Международного Экономического Форума.

    Ранее он говорил, что мировые цены на нефть сохранятся на уровне 60-70 долларов за баррель в среднесрочной перспективе до трех лет.

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