Вагит Алекперов прогнозирует цены на нефть к концу 2015 года в 60-65 долларов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов прогнозирует цены на нефть к концу 2015 года от 60 до 65 долларов за баррель, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю к концу года цена будет колебаться от 60 до 65 долларов", - заявил В.Алекперов журналистам в кулуарах Петербургского Международного Экономического Форума.

Ранее он говорил, что мировые цены на нефть сохранятся на уровне 60-70 долларов за баррель в среднесрочной перспективе до трех лет.