Вагит Алекперов покинет совет директоров и пост главы "Лукойла"

Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.
"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл".
В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.
Ранее В. Алекперов попал под санкции Великобритании.