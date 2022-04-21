Вагит Алекперов покинет совет директоров и пост главы "Лукойла"

Президент и член Совета директоров ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО «Лукойл». ​

Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл".

В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.

Ранее В. Алекперов попал под санкции Великобритании.