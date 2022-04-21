О нас
Аудио новости

Вагит Алекперов покинет совет директоров и пост главы "Лукойла"

Вагит Алекперов покинет совет директоров и пост главы "Лукойла" Президент и член Совета директоров ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО «Лукойл». ​
Энергетика
21 апреля 2022 г. 13:48
Вагит Алекперов покинет совет директоров и пост главы Лукойла

Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл".

В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.

Ранее В. Алекперов попал под санкции Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vahid Ələkbərov "LUKOYL"un rəhbərliyindən çıxıb

Другие новости из категории

Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция
Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция
21 апреля 2022 г. 13:06
Италия сможет отказаться от российского газа уже через 1,5 года
Италия сможет отказаться от российского газа уже через 1,5 года
21 апреля 2022 г. 13:02
Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России
Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России
21 апреля 2022 г. 12:17
Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России
Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России
21 апреля 2022 г. 11:16
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 110 долларам
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 110 долларам
21 апреля 2022 г. 10:29
Турция направит крупные инвестиции на разработку газовых месторождений в Черном море
Турция направит крупные инвестиции на разработку газовых месторождений в Черном море
21 апреля 2022 г. 10:19
Brent подорожала до 107,93 долларов за баррель на опасениях о спаде предложения
Brent подорожала до 107,93 долларов за баррель на опасениях о спаде предложения
21 апреля 2022 г. 10:05
Цены на газ в Европе снизились
Цены на газ в Европе снизились
21 апреля 2022 г. 03:16
В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников
В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников
20 апреля 2022 г. 20:38
Германия откажется от российской нефти до конца года
Германия откажется от российской нефти до конца года
20 апреля 2022 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi