Вагит Алекперов: "Лукойл" не стремится к операторству в "Шахдениз"

Российскую компанию "Лукойл" устраивает существующая доля в азербайджанском проекте газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Российскую компанию "Лукойл" устраивает доля в азербайджанском проекте "Шахдениз", которая после покупки у малайзийской компании Petronas составит 19,99% . Компания не станет претендовать на операторство в проекте за счет приобретения более крупной доли.

Как передает Report, об этом сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Нет, нас устраивает как британская компания BP справляется с миссией оператора", - сказал он.

По словам Алекперова, сделка о покупке 9,99% уже согласована, в первом квартале будет осуществлен платеж.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте "Шахдениз", с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения преимущественных прав. При этом доля "Луколй" в проекте составит 19, 99%, а сумма сделки снизится с 2,25 млрд до 1,45 млрд долларов США. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

Отметим, что о сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда "Лукойл" намеревался выкупить 15,5% в проекте и таким образом увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако в декабре британская BP, которая является оператором проекта, владея 28,8%, решила увеличить свою долю на 1,16% за 168 млн долларов США.

Газоконденсатное месторождение Шахдениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году. Запасы Шахдениз оцениваются в 1,2 трлн кубометров газа.

Другими участниками проекта "Шахдениз" являются британская BP (оператор, доля 28,8%), турецкая ТРАО (19%), Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR,10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).