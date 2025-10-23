Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Ясамальском районе не будет газа

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 09:57
    Сегодня в некоторых частях Ясамальского района Баку будут перебои в подаче газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    В связи с ремонтно-монтажными работами сегодня с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение в жилом массиве Ганлы Гёль, на улицах У.Алекперова, Р.Тагиева и 7-я Алатава.

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

