В Ясамальском районе не будет газа
Энергетика
- 23 октября, 2025
- 09:57
Сегодня в некоторых частях Ясамальского района Баку будут перебои в подаче газа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В связи с ремонтно-монтажными работами сегодня с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение в жилом массиве Ганлы Гёль, на улицах У.Алекперова, Р.Тагиева и 7-я Алатава.
