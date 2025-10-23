İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:18
    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Bu gün Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, "Səbail" qazpaylayıcı stansiyadan (QPS) qidalanan "Köhnə Qanlı Göl" qaz xətti üzərində yeni qaz tənzimləyici qovşağın birləşmə işləri ilə əlaqədar, oktyabrın 23-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

    Təmir-quraşdırma işləri görülən müddətdə Yasamal rayonu, Qanlı Göl yaşayış massivinin, Ü.Ələkbərov, R.Tağıyev və 7-ci Alatava küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz yasamal Bakı şəhəri
    В Ясамальском районе не будет газа

